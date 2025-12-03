Volcadura en Carretera Federal 57 moviliza a Protección Civil y Bomberos en Allende

ALLENDE, COAH.– Una volcadura registrada la mañana de este miércoles sobre la Carretera Federal 57, a la altura de la colonia Eduardo Montemayor, movilizó a elementos de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Allende, luego de recibirse el reporte alrededor de las 09:26 horas.

Detalles del accidente en Allende

Al arribar, los socorristas localizaron una camioneta Ford Ranger modelo 2008, con placas de Coahuila, conducida por Sotero Chacón Estrada, de 68 años, quien iba acompañado de su esposa, Felicidad Herrera Vásquez, también de 68. Ambos fueron valorados en el lugar y no requirieron traslado, aunque se informó que la mujer cuenta con antecedente de diabetes.

Acciones de Protección Civil y Bomberos en el lugar

El accidente quedó bajo resguardo de la Policía Estatal de Coahuila, luego de que la Guardia Nacional División Caminos no acudiera al reporte. Se determinó que el percance dejó únicamente daños materiales.