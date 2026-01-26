Manolo Jiménez refuerza atención a personas en situación de calle en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- Ante el impacto de al menos tres frentes fríos de alta intensidad en territorio coahuilense, el Gobierno del Estado activó y reforzó el Operativo Invierno con cobertura en los 38 municipios.

La estrategia es encabezada por MEJORA Coahuila en coordinación con la Subsecretaría de Protección Civil, como parte de las instrucciones emitidas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El coordinador estatal de MEJORA Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, explicó que desde hace un par de semanas se desplegaron brigadas en zonas urbanas y rurales para atender de manera oportuna a la población afectada por las bajas temperaturas.

Estas acciones se realizan en conjunto con alcaldesas y alcaldes, el DIF Estatal, Inspira Coahuila, los DIF municipales, Protección Civil y la Secretaría de Gobierno.

Elizondo Pérez señaló que el operativo se apoya en reportes ciudadanos y en el monitoreo constante que realizan los equipos en campo, lo que permite canalizar recursos y apoyos a las colonias, ejidos y comunidades que presentan mayores necesidades durante la temporada invernal.

Acciones de la autoridad

Uno de los ejes principales de la estrategia es la atención a personas en situación de calle, consideradas como un sector de alto riesgo durante episodios de frío extremo.

El funcionario detalló que, aunque no todas aceptan ser trasladadas a refugios temporales, se mantiene vigilancia permanente y se refuerzan las medidas cuando las condiciones climáticas lo requieren.

En municipios como Saltillo, las brigadas continúan recorriendo distintos puntos de la ciudad, entregando apoyos y atendiendo solicitudes de la ciudadanía, como parte del esfuerzo integral del Gobierno del Estado para salvaguardar la salud y seguridad de las y los coahuilenses durante el invierno.