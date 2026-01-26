Más de 2 millones de traslados gratuitos en Saltillo con 'Aquí Vamos Gratis'

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González informó que, a través del programa "Aquí Vamos Gratis", las y los saltillenses se han ahorrado más de 27.6 millones de pesos, con la realización de más de 2 millones 50 mil traslados en total.

Mencionó que este programa social ha sido de gran beneficio para miles de personas, además de promover una movilidad urbana más activa, inclusiva y sustentable.

"Las dos rutas troncales, con las 35 unidades nuevas que se incorporaron, han mejorado significativamente la experiencia de las y los usuarios al reducir sus tiempos de traslado, pero, sobre todo, al generar ahorros importantes que, al final del día, se traducen en una mejor calidad de vida para las familias", señaló.

El alcalde de Saltillo agradeció el firme y decidido apoyo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, el cual se brindó desde la planeación y arranque del programa "Aquí Vamos Gratis".

Comentó que en los diversos recorridos que ha realizado en las unidades del programa, las familias le han expresado que ahorran hasta dos mil pesos por semana, ya que ahora sus traslados son gratuitos y pueden emplear los recursos que antes gastaban en transporte en más despensa, ropa, calzado, entre otros.

De igual manera, las y los estudiantes, relató, han manifestado que gracias al "Aquí Vamos Gratis" ahorran en sus traslados al rededor de 500 pesos semanales, recursos que ahora emplean en realizar sus trabajos escolares, en diversión o en ahorros.

Acciones de la autoridad

A su vez, Javier Díaz señaló que se trabaja en el rediseño de las rutas alimentadoras, en coordinación con las y los concesionarios, con quienes se ha mantenido un trabajo conjunto desde el inicio del proyecto.

Recordó que, para brindar el servicio gratuito a la ciudadanía, se incorporaron 35 nuevas unidades de cama baja, con capacidad para 77 personas cada una, equipadas con aire acondicionado, Wi-Fi y rampas de acceso universal.

"Consolidamos las dos rutas troncales Norte–Sur y Sur–Norte, así como Oriente–Poniente y Poniente–Oriente. Uno de cada cinco saltillenses se encuentra a una distancia caminable de estas rutas con tarifa cero", refirió el presidente municipal.

Impacto en la comunidad

Díaz González destacó que, con el "Aquí Vamos Gratis", Saltillo se consolida como un ejemplo nacional en movilidad social y transporte público gratuito.