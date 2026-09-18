AHMSA: Paredes asegura que reactivación debe considerar a trabajadores

SALTILLO, Coah. - El cumplimiento de los adeudos con los trabajadores debe ser una de las primeras prioridades ante una eventual venta y reactivación de Altos Hornos de México (AHMSA), afirmó el diputado Alfredo Paredes López.

El legislador señaló que ni siquiera los directivos de la empresa tienen certeza sobre el monto total de los pasivos que mantiene la acerera con instituciones federales y otros acreedores.

Ante la posibilidad de que un nuevo grupo ingrese a la compañía, Paredes consideró que deberá contemplarse la situación de los trabajadores que durante años laboraron en AHMSA, ya sea mediante el pago de sus liquidaciones o mediante acuerdos que permitan cubrir los adeudos pendientes.

Destacó además la especialización y experiencia de los obreros de la empresa en el manejo de equipos y procesos de producción, por lo que consideró que podrían desempeñar un papel relevante en un eventual proceso de reactivación.

El diputado explicó que un reinicio inmediato de todas las operaciones no sería viable, sino que tendría que plantearse una reestructuración para recuperar gradualmente las actividades productivas, de menos a más.

Sobre las expectativas de que avance el proceso judicial y se abra una posibilidad para la reactivación de AHMSA, el legislador del PAN Coahuila afirmó que existe mayor confianza debido a que tanto la juez como el síndico responsables de la venta han ratificado en distintas ocasiones que las audiencias programadas se realizarán.

Sin embargo, Paredes insistió en que cualquier proyecto para recuperar la actividad de la acerera en la Región Centro debe considerar el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores.

El legislador sostuvo que la situación laboral debe atenderse antes de definir el futuro operativo de la compañía.