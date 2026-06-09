Abandonó Morena a sus candidatos

SALTILLO, Coahuila.- Luego de reconocer públicamente el triunfo de Eduardo Medrano en la elección de su distrito y descartar cualquier intención de impugnar los resultados, el diputado local Alberto Hurtado lanzó una crítica directa hacia la dirigencia nacional de Morena, a la que responsabilizó de haber abandonado a los candidatos durante el proceso electoral en Coahuila.

Hurtado sostuvo que, más allá de los señalamientos sobre posibles irregularidades durante la jornada electoral, el partido debe realizar una profunda reflexión interna para entender las causas de la derrota. "Creo que el Partido Morena en lo nacional dejó mucho que desear. Lo quiero decir con mucho respeto, pero abandonó a sus candidatos", afirmó.

El legislador señaló que durante la precampaña observó una falta de atención de los principales liderazgos nacionales hacia la elección coahuilense, pese a tratarse del único proceso electoral en curso en la entidad. Como ejemplo, mencionó que mientras dirigentes nacionales realizaban actividades políticas en otros estados, la organización local permanecía descuidada. "Yo veía a Luisa María haciendo actividades en otros lugares y la precampaña aquí en Coahuila descuidada. Veía a Andy de viaje y aquí la organización del partido no se veía clara", expresó.

Hurtado también aseguró que advirtió en múltiples ocasiones a la dirigencia nacional sobre la necesidad de reforzar la presencia del partido en el estado. Incluso reveló que sostuvo conversaciones con integrantes de la dirigencia para solicitar mayor atención a la elección. "Yo se los dije mil veces a Morena Nacional. Si no hay 2026, no hay 2027. Hoy la narrativa de la oposición es que a Morena sí se le puede ganar", señaló.

Respecto al respaldo recibido durante la campaña, indicó que únicamente contó con el acompañamiento constante de dos diputadas federales, mientras que otros enviados nacionales llegaron cuando el proceso prácticamente estaba concluido. "Los diputados federales que mandaron sí llegaron un poquito a destiempo. Era el único proceso electoral en Coahuila y yo veía a Morena Nacional haciendo marchas en Chihuahua", comentó.

A pesar de sus críticas, Hurtado reiteró su compromiso con el movimiento y se definió como "un soldado de la transformación", aunque insistió en que los resultados electorales deben asumirse con responsabilidad. Asimismo, rechazó la posibilidad de que una eventual impugnación modifique el resultado de la elección y sostuvo que las derrotas deben analizarse con autocrítica. "Lo que no se gana en la urna no se puede ganar en la mesa. Yo reconozco el triunfo de Eduardo Medrano en mi distrito", afirmó.

Finalmente, el legislador dijo sentirse satisfecho con la campaña realizada, destacó el trabajo territorial desarrollado durante los últimos meses y aseguró que continuará enfocado en sus responsabilidades legislativas durante el tiempo restante de la actual Legislatura.