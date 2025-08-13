Alcalde Javier Díaz condena agresión a policía durante persecución en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.– El alcalde Javier Díaz reconoció la labor de los elementos de la Policía Municipal que participaron en la persecución de un tráiler robado y advirtió que se aplicará "todo el peso de la ley" contra el responsable de lesionar a un agente de tránsito durante el operativo. El incidente se originó la noche del martes, cuando un reporte al 911 alertó sobre el robo de un tráiler en una tienda de conveniencia ubicada sobre la carretera Federal 57, a la altura de Los Chorros. El GPS de la unidad señalaba su ubicación en el bulevar Fundadores, a la altura de Mi Plaza Mirasierra. Elementos de tránsito y preventivos localizaron el vehículo y le marcaron el alto; sin embargo, el conductor ignoró las indicaciones y emprendió la huida hacia la colonia Loma Linda, donde embistió intencionalmente patrullas y vehículos particulares, atropellando a un oficial. El uniformado fue trasladado de inmediato a una clínica privada al norte de la ciudad, donde ingresó a terapia intensiva. Posteriormente, se confirmó que se encuentra estable, fuera de peligro y sin daños en órganos vitales. "Aquí va todo el peso de la ley; lo vamos a meter al penal, al bote, y que sepan que hay coordinación total con el gobernador Manolo Jiménez. La seguridad es la prioridad de prioridades", enfatizó el alcalde. Tras revisar las cámaras de vigilancia en las colonias Mirasierra y Loma Linda, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana logró ubicar y detener este miércoles a Brayan de Jesús "N", probable responsable del robo y agresión. El tráiler fue asegurado y el detenido quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

1 / 2 Patrullas municipales participaron en la persecución del tráiler robado que terminó en la colonia Loma Linda. 2 / 2 El responsable fue detenido gracias a las cámaras de seguridad y drones del municipio. ❮❯