Transporte público de Saltillo tiene una demanda del 90%

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio a conocer que el programa "Aquí Vamos Gratis", que comenzó su operación el pasado 1 de octubre con dos rutas troncales, es todo un éxito, ya que las unidades registran una ocupación del 90 por ciento en promedio.

Díaz González consideró que este esquema ha sido aprovechado por miles de personas, ya que les permite llegar a sus actividades cotidianas en una nueva experiencia del transporte; con unidades nuevas, cómodas, seguras, climatizadas y sin costo.

Agregó que los usuarios ya identifican los recorridos, así como las paradas oficiales que hacen las dos rutas troncales en sus trayectos de sur a norte, norte a sur, oriente a poniente, y poniente a oriente.

"Está teniendo un gran éxito porque es impresionante la cantidad de historias que te topas en los camiones, de la cantidad de recurso que se está ahorrando la gente en el tema de movilidad y que ese recurso lo utilizan en alguna otra necesidad", afirmó el Edil.

Díaz González comentó que el programa "Aquí Vamos Gratis" ha sido aprovechado por quienes van a su trabajo, a su centro de estudios, o por familias completas quienes buscan llegar a lugares de recreación.

El Alcalde comentó que, una vez implementado y sobre la marcha, se irán corrigiendo algunos detalles para ofrecer un servicio cada vez de mayor calidad para la ciudadanía.

Javier Díaz agregó que, a la par, continúan las pláticas y los trabajos con los concesionarios para el rediseño de los recorridos de las rutas alimentadoras que serán el complemento a lo que ya está en funcionamiento.

El Alcalde compartió que, datos proporcionados por concesionarios de la Roma, el pasado viernes fue la jornada más redituable en la historia de esa ruta y que se les triplicó el número de pagos con tarjeta, incluso antes de la reestructuración de las alimentadoras.

"Porque, incluso sin el rediseño, es una ruta alimentadora natural hacia la troncal del poniente de Saltillo. Esto es lo que buscamos, que mayor cantidad de saltillenses utilice el servicio de transporte público", declaró Javier Díaz.

Agregó que las mejoras al transporte público traen múltiples beneficios, como una calidad de vida más alta para la ciudadanía, un mejor entorno natural y ahorros para las familias, con lo que todos salen ganando.

Finalmente, el alcalde Javier Díaz González, exhortó a la ciudadanía que aún no lo hace, para que se registre en www.saltillo.gob.mx/aquivamos para obtener su credencial de usuario del transporte público y acuda por su plástico.