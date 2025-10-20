Inversión educativa: Techumbre de 480 metros cuadrados en Escuela Primaria de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Al entregar una techumbre en la Escuela Primaria José Joaquín Fernández de Lizardi, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González afirmó que con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas se trabaja todos los días en programas y acciones que impacten de manera positiva en la calidad de vida de la población.

Díaz González asistió a los honores la bandera que se hicieron en ese plantel de la colonia Satélite Norte, donde les entregó material deportivo y administrativo, además de beneficiarlos con labores de limpieza y jardinería por parte de las cuadrillas municipales.

"Lo que buscamos, el gobernador Manolo Jiménez y un servidor, es cómo llevar acciones que mejoren la calidad de vida de la gente; con el objetivo de llevar a Saltillo al siguiente nivel", declaró el Presidente Municipal.

En su mensaje, Javier Díaz compartió algunos de los programas que se han implementado en su administración y que han dado muy buenos resultados como el de "Aquí Vamos Gratis", con las rutas troncales del transporte, el de "Activa Tu Parque", "Aquí Andamos", por mencionar algunos.

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, dio a conocer que en la techumbre, la cual cubre una superficie de 480 metros cuadrados, se invirtieron 2.9 millones de pesos para la cimentación, armado de la estructura y colocación.

"Esta techumbre sirve para que se puedan realizar actividades al aire libre y proteger a las y los estudiantes de las inclemencias del tiempo como el sol y la lluvia, solamente les pedimos que la cuiden porque es para su beneficio", declaró Nerio Maltos.

La directora de la primaria, Azeneth Moreno García, agradeció al alcalde Javier Díaz González y al gobernador Manolo Jiménez Salinas por el gran beneficio que representa contar con esta techumbre.

"Este tipo de apoyos habla de la preocupación que tienen por la educación, la salud y el bienestar de las y los estudiantes; la techumbre era un anhelo que teníamos desde hace años y ahora es una realidad", señaló Moreno García.

En representación de quienes estudian en esta primaria, el alumno de sexto grado, Juan Alberto Ruiz Delgado, se sumó a los agradecimientos a las autoridades por la techumbre que les permitirá realizar actividades académicas, deportivas y de recreación.

"Alcalde, con esta techumbre usted ha hecho que nuestra escuela sea un espacio más seguro, esto demuestra la importancia que le otorga a la educación y nos comprometemos a cuidarla", comentó Ruiz Delgado.

En el evento también estuvo el regidor integrante de la Comisión de Educación, Carlos Gerardo Kalionchiz Reyes; el director general de Educación Primaria, Edgar Alejandro Veloz Pachicano, en representación del secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn; el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres; además de docentes, alumnado, directivos, personal de apoyo, así como padres y madres de familia del plantel.