Alcalde de Saltillo y gobernador entregan obras sociales en Loma Blanca

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio a conocer que, con el apoyo del gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, en su administración municipal cada semana se inician, supervisan o se entregan obras sociales en todos los sectores de la ciudad para beneficio de la población.

Al entregar una obra de pavimentación en calles de la colonia Loma Blanca, Díaz González afirmó que cada uno de estos proyectos son tiros de precisión y bien planeados para impactar de manera positiva en la calidad de vida de las familias saltillenses.

"Yo me comprometo a seguir trabando todos los días, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a seguir trabajando en lo que nos toca para seguir fortaleciendo a Saltillo, y dejar una mejor ciudad para nuestros hijos y nietos", declaró el Alcalde.

Javier Díaz reiteró que, así como está en la colonia Loma Blanca, hay obras de pavimentación, recarpeteo y bacheo concluidas en todos los sectores de la ciudad, mientras que hay otras más en proceso las cuales serán entregadas en breve.

El Edil compartió con vecinas y vecinos de la colonia Loma Blanca, algunos de los programas de su administración, entre los que destacó el "Aquí Andamos", "Activa Tu Parque", "Colonias al 100", "Amor en Movimiento", así como el "Aquí Vamos Gratis", que inicia el próximo 1 de octubre con la puesta en funcionamiento de dos rutas troncales sin costo.

Javier Díaz González, señaló que estas rutas troncales tendrán 35 unidades nuevas, de cama baja, climatizadas y, además, dijo que contarán con internet gratuito, para ofrecer a los usuarios una nueva experiencia en el transporte público.

Respecto a la pavimentación de la colonia Loma Blanca, el director de Infraestructura y Obra Pública Municipal, Antonio Nerio Maltos, dio a conocer que se realizó en la calle Imperio Inca, entre Imperio Español e Imperio Mexica, con una inversión de poco más de 1.2 millones de pesos.

Detalló que los trabajos consistieron en la excavación del terreno natural y compactación de plantilla, suministro de base hidráulica y carpeta asfáltica, así como cordón cuneta en casi 300 metros lineales.

A nombre de las y los vecinos de la colonia Loma Blanca, la señora Claudia Castañeda Ramos agradeció al alcalde Javier Díaz González y al gobernador Manolo Jiménez Salinas por haber cumplido con este compromiso.

"Queremos agradecerles por no olvidarse de nosotros, con esta pavimentación aquí ya nos cumplieron, por eso muchas gracias por la entrega de esta calle", compartió Castañeda Ramos.

En el evento también estuvo la síndica, María del Mar Arroyo Peart; el regidor, Eduardo Morelos Jiménez; la regidora, Amal Esper Serur; el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres; así como vecinas y vecinos de la colonia Loma Blanca.