AHMSA podría ser vendida: expectativas en Monclova

SALTILLO, Coah. - La posibilidad de que Altos Hornos de México (AHMSA) sea vendida y pueda retomar operaciones genera expectativas favorables entre empresarios de Coahuila, particularmente por el impacto que tendría en la región Centro.

Alfredo López Villarreal, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la región Sureste, consideró positivo el escenario que se abre para la siderúrgica, aunque llamó a mantener cautela debido a la dimensión del proceso.

"Recibimos esta noticia con mucho optimismo, pero también con la prudencia que requiere un proceso de esta magnitud", expresó.

El dirigente empresarial señaló que, luego de varios años de dificultades para AHMSA y para la región Centro, existe nuevamente la expectativa de que la compañía pueda recuperar su actividad industrial.

Explicó que el impacto de una eventual reapertura no se limitaría a la operación de la empresa, debido a la cantidad de empleos, proveedores y negocios que dependen de la actividad siderúrgica.

"Para Monclova, volver a encender los hornos significaría mucho más que reactivar una empresa", afirmó.

López Villarreal sostuvo que el regreso de la producción permitiría recuperar fuentes laborales, fortalecer a cientos de proveedores y reactivar una importante derrama económica en la zona.

Añadió que el efecto también alcanzaría al ámbito social, al representar una expectativa de recuperación para miles de familias de la región Centro vinculadas de manera directa o indirecta con la industria.

El presidente de Coparmex región Sureste destacó que Monclova conserva uno de los elementos necesarios para enfrentar una eventual nueva etapa productiva: trabajadores con experiencia en la industria.

Indicó que la ciudad mantiene una cultura industrial construida durante generaciones, además de personal capacitado, condiciones que podrían favorecer la recuperación de la actividad siderúrgica.

"Deseamos que el proceso se concrete satisfactoriamente. Coahuila necesita una región Centro fuerte", manifestó.

El dirigente empresarial confió en que Monclova pueda recuperar paulatinamente su dinamismo económico, generar nuevamente fuentes de empleo y fortalecer su participación como uno de los principales motores industriales de Coahuila.