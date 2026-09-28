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Coahuila

Fuertes ráfagas de viento sorprenden a asistentes de la Feria de la Amistad

El fenómeno provocó movimientos en las estructuras instaladas en la Macroplaza y generó momentos de preocupación.

Por Angel Garcia - 28 septiembre, 2026 - 04:33 p.m.
Fuertes ráfagas de viento sorprenden a asistentes de la Feria de la Amistad
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.– Fuertes ráfagas de viento generaron afectaciones en la Feria de la Amistad y provocaron momentos de temor entre comerciantes y asistentes que se encontraban en la Macroplaza.

      A través de redes sociales se difundieron imágenes que evidenciaron la fuerza del viento, cuyas ráfagas ocasionaron movimientos en algunas de las estructuras instaladas por los comerciantes.

      Detalles confirmados

      De acuerdo con la información proporcionada, una tormenta se encontraba cerca de Estados Unidos y, debido a su cercanía con la región, sus efectos alcanzaron Ciudad Acuña.

      El fenómeno se prolongó durante algunos minutos y generó momentos de preocupación entre las personas que ya se encontraban en la Macroplaza para acudir a la Feria de la Amistad.

      Impacto en la comunidad

      Hasta el momento, no se han informado oficialmente personas lesionadas ni daños de consideración derivados de las ráfagas.

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