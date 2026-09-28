Coahuila se posiciona séptimo en paleontología mundial

SALTILLO, COAH.- Coahuila escaló posiciones en el ámbito de la paleontología mundial y actualmente se ubica en el séptimo lugar en importancia paleontológica a nivel internacional, debido en buena medida a la singularidad de los fósiles encontrados en su territorio.

Francisco Aguilar Moreno, delegado en Coahuila del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), destacó que la relevancia del estado no depende únicamente de la cantidad de fósiles localizados, sino de que en su territorio han sido identificadas especies que no se han encontrado en ninguna otra parte del mundo.

Entre ellas se encuentra el Coahuilaceratops, dinosaurio caracterizado por sus grandes cuernos, cuyos restos fueron localizados en la zona de Jalpa. De acuerdo con Aguilar Moreno, esta especie no ha sido encontrada en Estados Unidos ni en otra región del mundo.

También destacó el hallazgo de un cocodrilo en Ocampo, cuya especie, señaló, tampoco ha sido localizada en otro sitio.

Otro de los puntos de mayor relevancia se encuentra en Rincón Colorado, donde fueron descubiertos restos de Velafrons, especie asociada a este sitio paleontológico.

La importancia de Coahuila continúa creciendo debido a que existen hallazgos realizados desde 2010 que todavía permanecen bajo estudio científico. Estos trabajos podrían ampliar el conocimiento sobre las especies que habitaron la región durante el Cretácico.

La riqueza fósil del estado también ha despertado el interés de investigadores extranjeros y especialistas que acuden a Coahuila para estudiar sus yacimientos, generando una actividad vinculada con el llamado turismo científico.

Aguilar Moreno resaltó que los descubrimientos paleontológicos permiten que México sea reconocido no solamente por su riqueza natural, sino también por la relevancia y singularidad de su patrimonio fósil.