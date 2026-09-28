ICIFED atiende necesidades de infraestructura en escuelas de Coahuila

SALTILLO, COAH.- Problemas en instalaciones eléctricas y servicios básicos forman parte de las principales necesidades que atiende actualmente el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) en escuelas de distintas regiones del estado.

Julio Long, director del organismo, informó que las acciones de mantenimiento y mejoramiento se desarrollan tanto en comunidades rurales como en zonas urbanas, con prioridad en los requerimientos que pueden afectar el funcionamiento cotidiano de los planteles.

Explicó que los trabajos se coordinan con la Secretaría de Educación y los ayuntamientos, lo que permite identificar las necesidades de cada escuela y dirigir los recursos hacia los puntos considerados prioritarios.

Entre las intervenciones se encuentran la atención de instalaciones eléctricas, así como problemas relacionados con el suministro de agua potable, bombas y tinacos, servicios indispensables para las actividades escolares.

Long señaló que las obras abarcan planteles ubicados en comunidades rurales y en la mancha urbana, donde se concentra la mayor parte de la población escolar.

El director del ICIFED destacó que la coordinación entre las autoridades permite responder a las necesidades más urgentes de infraestructura y mejorar las condiciones de los espacios educativos. Añadió que el objetivo de estas acciones es contribuir a que niñas y niños dispongan de instalaciones funcionales y de los servicios básicos necesarios para desarrollar sus actividades académicas.