Aumentan accidentes automovilísticos en el regreso a clases

Los accidentes automovilísticos por alcance aumentan entre 25 y 30 % durante el periodo de regreso a clases, debido al incremento de la movilidad vehicular en la ciudad, informó Eleuterio López, regidor de Seguridad Pública.

El funcionario explicó que durante los periodos vacacionales disminuye la circulación de vehículos, por lo que al reanudarse las clases aumenta la probabilidad de que ocurra algún incidente vial. "Entre más unidades estén circulando en nuestra ciudad es más probable que haya algún incidente vial", señaló.

López indicó que el incremento de accidentes durante estos periodos se ubica entre 25 y 30 %, aunque aclaró que se trata principalmente de percances por alcance que no han derivado en accidentes fatales ni están relacionados con el consumo de alcohol.

Destacó que las herramientas disponibles en diferentes sectores y avenidas, principalmente en las de mayor circulación, han permitido establecer responsabilidades y generar acuerdos entre los involucrados en los percances.

Respecto al procedimiento posterior a un accidente, recomendó a los conductores contar con un seguro vehicular, ya que la aseguradora es la encargada de responder por los daños ocasionados. Explicó que la responsabilidad se determina de acuerdo con la aceptación del conductor involucrado, además de considerar factores como el uso del teléfono celular y el incumplimiento de los señalamientos viales.

Por ello, llamó a los automovilistas a conducir con mayor conciencia y responsabilidad para reducir el riesgo de accidentes. El regidor señaló que no cuenta con una cifra precisa sobre el número de accidentes registrados por cada 10 vehículos, pero reiteró que el incremento durante este periodo se encuentra entre 25 y 30 %.