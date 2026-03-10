Luis Fernando Salazar critica la situación de AHMSA: extrabajadores sin salario

El senador por Coahuila, Luis Fernando Salazar Fernández, aseguró que detrás de la actual situación que enfrenta Altos Hornos de México (AHMSA) podría seguir influyendo el empresario Alonso Ancira Elizondo, al señalar que el escenario que se vive en el proceso concursal le recuerda a la etapa en que el exdirectivo encabezaba la siderúrgica.

Desde su punto de vista personal, consideró que alguien estaría interviniendo para frenar la ejecución de la subasta de los activos de la empresa.

El legislador afirmó que sostendrá una reunión con la jueza encargada del caso para expresar su preocupación por el retraso en el proceso y pedir que se tome en cuenta la situación de los extrabajadores.

Recordó que alrededor de 14 mil personas han permanecido durante casi dos años sin recibir salario ni los pagos que por ley les corresponden, a pesar de que muchos de ellos dedicaron más de cuatro décadas de su vida laboral a la empresa.

Salazar señaló que el caso no debe analizarse únicamente desde una perspectiva legal o empresarial, sino también humana, debido al impacto que ha tenido en miles de familias de la región Centro de Coahuila.

Indicó que los trabajadores han recibido distintos anuncios sobre fechas para la subasta de los activos —primero en octubre, después en enero y posteriormente en marzo— sin que hasta ahora se concrete una resolución definitiva.

Finalmente, el senador expresó su solidaridad con los extrabajadores y aseguró que no están solos en su lucha por recuperar lo que les corresponde.

También criticó el actuar del síndico encargado del proceso, al considerar que no ha mostrado la seriedad ni la celeridad necesarias para resolver el caso, y sostuvo que los trabajadores deberían ser la prioridad en cualquier decisión relacionada con el futuro de la siderúrgica.