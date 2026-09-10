Saltillo implementa protocolo Bebida Violeta para proteger a mujeres

SALTILLO, COAH.- Alrededor de 10 bares y centros nocturnos de Saltillo se han sumado al protocolo "Bebida Violeta", una iniciativa que busca reforzar la seguridad de las mujeres en estos establecimientos.

La estrategia, presentada por la regidora Amal Esper y aprobada por unanimidad, contempla capacitar al personal de los establecimientos para atender a mujeres que se encuentren en una situación de riesgo.

El protocolo establece que una mujer podrá solicitar discretamente ayuda al mesero al pedir una "bebida violeta", frase que funcionará como señal de alerta y que no aparecerá en el menú.

Los trabajadores recibirán capacitación sobre el protocolo de atención y actuación. Ante una solicitud, deberán resguardar a la mujer mientras la persona que represente un riesgo se retira del establecimiento.

Además, cuando la mujer no tenga una amiga, familiar u otra persona que pueda acudir por ella, podrá solicitar apoyo del grupo de transporte seguro, cuyos integrantes estarán previamente capacitados para trasladarla desde el bar o antro hasta su domicilio.

Esper explicó que la iniciativa fue presentada el año pasado, en el marco del Día Internacional en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas, y posteriormente se trabajó en comisiones unidas de Alcoholes, Juventud, Derechos Humanos y Seguridad.

La regidora señaló que el protocolo también contempla situaciones derivadas de encuentros entre personas que se conocen mediante redes sociales y aplicaciones de citas.

Como ejemplo, mencionó el caso incluido en un video de capacitación: una mujer conoce a un hombre mediante Tinder; inicialmente él se muestra amable, pero después de consumir alcohol adopta una actitud agresiva y busca que ella también beba.

El video mostrará el procedimiento completo, incluido el momento en que el mesero se acerca a la mujer, la resguarda y espera a que la persona señalada abandone el lugar.

El programa será ejecutado en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres, que participará en las capacitaciones. El protocolo también será entregado a los establecimientos para que permanezca disponible para los trabajadores.

La meta inicial es incorporar entre 15 y 20 establecimientos y, posteriormente, ampliar la participación a bares de distintos sectores de Saltillo, no solo del Centro Histórico.

Esper informó que las primeras capacitaciones comenzarán durante septiembre. También adelantó que el 25 de septiembre se difundirá un video con ejemplos sobre la aplicación del protocolo.

La regidora agradeció a los bares y antros que se han sumado y señaló que la intención es ampliar gradualmente la cobertura del programa en la ciudad.