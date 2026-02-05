Contactanos
Coahuila

Amplían recepción de cartillas de Identidad Militar en Saltillo

El Ejército Mexicano informa sobre la ampliación del periodo de recepción de cartillas de Identidad Militar en Saltillo, Coahuila durante febrero.

Por Redaccion La Voz - 05 febrero, 2026 - 07:25 p.m.
El Ejército Mexicano invita a jóvenes conscriptos a realizar su trámite de cartilla militar.
El Ejército Mexicano invita a jóvenes conscriptos a realizar su trámite de cartilla militar.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SALTILLO, COAHUILA.- El Ejército Mexicano, a través de la Comandancia de la Sexta Zona Militar y del 69 Batallón de Infantería, informó sobre la ampliación del periodo de recepción de cartillas de Identidad Militar durante el mes de febrero.

      Fechas de recepción de cartillas

      Por lo anterior, se extendió la invitación a los jóvenes conscriptos de la Clase 2007 y remisos del municipio de Saltillo a realizar el trámite los días 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de febrero de 2026.

      La recepción se llevará a cabo en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería, ubicado en la carretera Zacatecas, kilómetro 3.5, colonia Las Teresitas, en un horario de 8:00 a 13:00 horas.

      Documentación necesaria para el trámite

      Se informó que es necesario presentar la cartilla original, así como copia del acta de nacimiento, CURP en formato reciente, INE y comprobante de domicilio.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados