Amplían recepción de cartillas de Identidad Militar en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Ejército Mexicano, a través de la Comandancia de la Sexta Zona Militar y del 69 Batallón de Infantería, informó sobre la ampliación del periodo de recepción de cartillas de Identidad Militar durante el mes de febrero.

Fechas de recepción de cartillas

Por lo anterior, se extendió la invitación a los jóvenes conscriptos de la Clase 2007 y remisos del municipio de Saltillo a realizar el trámite los días 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de febrero de 2026.

La recepción se llevará a cabo en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería, ubicado en la carretera Zacatecas, kilómetro 3.5, colonia Las Teresitas, en un horario de 8:00 a 13:00 horas.

Documentación necesaria para el trámite

Se informó que es necesario presentar la cartilla original, así como copia del acta de nacimiento, CURP en formato reciente, INE y comprobante de domicilio.