Emanuel Garza Fishburn evalúa uso de dispositivos móviles en entorno académico

Se estudia el impacto de la tecnología educativa en Coahuila, resaltando su potencial formativo para estudiantes de la región.

Hilda Sevilla
Por Hilda Sevilla - 27 enero, 2026 - 08:06 p.m.
El Secretario de Educación em Coahuila, Emanuel Garza Fishburn.

SALTILLO, COAH.- El Secretario de Educación em Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, señaló que en cuanto al uso de dispositivos móviles dentro del entorno académico, se está analizando que los alumnos puedan tener acceso a ellos principalmente con fines de comunicación con sus familias, especialmente en los momentos de entrada y salida de los planteles.

Esta comunicación, dijo, es fundamental, ya que muchas y muchos estudiantes dependen de ella para mantenerse en contacto con sus padres o tutores al llegar o retirarse de la escuela.

"Lo que se busca es que el uso de los dispositivos sea exclusivamente para estos fines y no para otros dentro del ámbito escolar. Es decir, se permitiría su uso únicamente en los horarios de entrada y salida, pero no durante el receso ni en horas de clase"; explicó el funcionario.

Análisis sobre el uso de tecnología educativa

Actualmente, el tema sigue en análisis para definir las mejores resoluciones, detalló, luego de que existen modelos educativos en Europa y Norteamérica donde se permite el uso de dispositivos móviles incluso con fines lúdicos o educativos, por lo que esta posibilidad también forma parte del estudio.

"Es importante considerar que el acceso a la tecnología, cuando se utiliza de manera adecuada y con un enfoque formativo, puede ser positivo para el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes"; expresó Garza Fishburn.

Proceso de implementación en Coahuila

Sobre los tiempos para implementar un posible proyecto o lineamiento, informó que ya se mantiene comunicación constante y que existen esfuerzos impulsados desde la sociedad civil que han invitado a realizar un análisis más profundo.

"Este proceso ya está en marcha y se está revisando con responsabilidad", finalizó el titular de la SEDU.

