Emanuel Garza Fishburn evalúa uso de dispositivos móviles en entorno académico

SALTILLO, COAH.- El Secretario de Educación em Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, señaló que en cuanto al uso de dispositivos móviles dentro del entorno académico, se está analizando que los alumnos puedan tener acceso a ellos principalmente con fines de comunicación con sus familias, especialmente en los momentos de entrada y salida de los planteles.

Esta comunicación, dijo, es fundamental, ya que muchas y muchos estudiantes dependen de ella para mantenerse en contacto con sus padres o tutores al llegar o retirarse de la escuela.

"Lo que se busca es que el uso de los dispositivos sea exclusivamente para estos fines y no para otros dentro del ámbito escolar. Es decir, se permitiría su uso únicamente en los horarios de entrada y salida, pero no durante el receso ni en horas de clase"; explicó el funcionario.

Análisis sobre el uso de tecnología educativa

Actualmente, el tema sigue en análisis para definir las mejores resoluciones, detalló, luego de que existen modelos educativos en Europa y Norteamérica donde se permite el uso de dispositivos móviles incluso con fines lúdicos o educativos, por lo que esta posibilidad también forma parte del estudio.

"Es importante considerar que el acceso a la tecnología, cuando se utiliza de manera adecuada y con un enfoque formativo, puede ser positivo para el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes"; expresó Garza Fishburn.

Proceso de implementación en Coahuila

Sobre los tiempos para implementar un posible proyecto o lineamiento, informó que ya se mantiene comunicación constante y que existen esfuerzos impulsados desde la sociedad civil que han invitado a realizar un análisis más profundo.

"Este proceso ya está en marcha y se está revisando con responsabilidad", finalizó el titular de la SEDU.