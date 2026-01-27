Alcalde Javier Díaz González lidera limpieza en Valle de los Almendros en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de la respuesta del alcalde Javier Díaz González a las peticiones ciudadanas, cuadrillas de "Aquí Andamos" trabajaron en la limpieza, retiro de basura, escombro y desechos acumulados en el cauce natural de agua que corre a un costado del fraccionamiento Valle de los Almendros, tercer sector, al extremo oriente de la ciudad.

En este punto, ubicado entre las calles Prolongación Imperio Turco, Valle de la Avellana y De la Barranca, brigadas municipales eliminaron una gran cantidad de desechos que ponían en riesgo la salud y la integridad de las y los vecinos del sector.

Con estas labores, el Gobierno Municipal contribuye a proteger la salud pública, al eliminar focos de infección, malos olores y la proliferación de fauna nociva; así como a cuidar el medio ambiente, al preservar los ecosistemas y evitar la contaminación del suelo.

El alcalde Javier Díaz hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar y evitar tirar basura y desechos orgánicos en cauces y espacios naturales, a fin de fomentar una cultura de responsabilidad ambiental entre la comunidad.

Asimismo, se informó que estas acciones forman parte del programa permanente de atención a reportes ciudadanos, mediante el cual se da seguimiento puntual a las solicitudes recibidas a través del Chat Bot "Saltillo Fácil", al número 844-160-08-08, con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios públicos en todos los sectores de la ciudad.

El Gobierno Municipal de Saltillo reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera cercana con la ciudadanía para mantener un entorno más limpio, seguro y ordenado, e invitó a la población a reportar cualquier situación similar que represente un riesgo para la salud o el medio ambiente a través de sus canales oficiales.