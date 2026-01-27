Saltillo promueve reciclaje de pinos navideños

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de las acciones para promover la conservación del medio ambiente, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, reiteró la invitación a la ciudadanía para llevar su pino navideño natural a alguno de los centros de acopio instalados en los diferentes sectores de la ciudad.

El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, dio a conocer que para el alcalde Javier Díaz González el cuidado del medio ambiente es una prioridad, y uno de los programas enfocados en este rubro es "¡Lleva tu pino al lugar correcto!".

"Agradecemos a las personas que ya dejaron su pino navideño en alguno de los centros de acopio que tenemos instalados, y para quienes aún no lo hacen, los invitamos a que acudan, ya que los estaremos recibiendo todavía durante algunos días más", afirmó Olache Valdés.

El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable comentó que, luego de cumplir con su propósito como parte de los adornos navideños, los pinos que se reciben son convertidos en composta, la cual se esparce en distintas áreas naturales de la ciudad, contribuyendo al desarrollo de más árboles y plantas.

Olache Valdés agregó que, además, con esta acción se evita que los pinos terminen en los márgenes o cauces de arroyos, en lotes baldíos o incluso en las calles de la ciudad.

Los centros de acopio se ubican en el Biblioparque Norte, el Vivero Municipal, la Dirección de Ecología, el Biblioparque Sur, la Estación de Bomberos de la colonia Morelos, Paseo de la Reforma, Plaza del Compositor, Plaza Morelos, Gran Plaza, Alameda Zaragoza, Parque Venustiano Carranza, Parque Urdiñola, Plaza Mirador y en la oficina de la Policía Ambiental.

Además, se cuenta con centros de acopio en las plazas de las colonias Brisas Poniente, Zaragoza, Mirasierra, Fundadores, Real de Peña, Puerta del Sol, Valle Real, Saltillo 2000, Cumbres y San Patricio, así como en el centro comunitario Emiliano Zapata.