Instituto Municipal de las Mujeres invita a plática sobre finanzas en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Instituto Municipal de las Mujeres invitó a la ciudadanía a la plática "¿A dónde se fue mi dinero?", impartida por Zara García Álvarez.

El objetivo principal es brindar a las y los asistentes información útil para aprender a identificar gastos, mejorar las finanzas personales y tomar mejores decisiones económicas.

"Esta plática está dirigida a todas aquellas personas que sienten que el dinero se va y no saben en qué, para que puedan tomar el control de sus finanzas", mencionó Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres.

Señaló que este tipo de actividades se realizan con el objetivo de beneficiar directamente a la población, en especial a las mujeres.

La plática "¿A dónde se fue mi dinero?" se llevará a cabo este jueves 29 de enero a las 10:30 de la mañana, en el Auditorio de la Contraloría Municipal, ubicado en la Unidad Administrativa, en Presidente Cárdenas esquina con Purcell, Zona Centro.

La actividad es totalmente gratuita; sin embargo, quienes deseen participar deberán registrarse previamente en el siguiente enlace: https://forms.gle/PooGtq8QCG2uTdxg8