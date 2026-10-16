Ángel Mahatma Sánchez Guajardo advierte sobre expropiación de terrenos en Coahuila

SALTILLO, Coah. - El diputado local Ángel Mahatma Sánchez Guajardo advirtió que una eventual expropiación de terrenos sin construir o un aumento al impuesto predial como parte de las políticas de ordenamiento territorial afectaría el patrimonio de las familias mexicanas, especialmente de quienes pertenecen a la clase media.

Ante la polémica por estas propuestas, el legislador sostuvo que las autoridades deben distinguir entre establecer mecanismos fiscales para incentivar el aprovechamiento de predios y aplicar medidas que obliguen a sus propietarios a perder bienes adquiridos mediante años de esfuerzo y ahorro. Consideró que los terrenos forman parte del patrimonio familiar y que, en numerosos casos, representan el resultado del trabajo de varias generaciones, por lo que rechazó cualquier disposición que ponga en riesgo la propiedad.

"El esfuerzo de las familias, de los padres, de los abuelos, no se debe de expropiar", expresó.

Sánchez Guajardo reconoció que podrían analizarse alternativas tributarias para fomentar el uso de terrenos sin edificar, como ocurre en otros lugares donde se incrementa la tasa anual aplicada a esas propiedades. Sin embargo, insistió en que este tipo de incentivos no debe confundirse con la posibilidad de recurrir a la expropiación.

Explicó que muchas familias adquieren primero un predio y después construyen su vivienda de manera gradual, conforme cuentan con los recursos necesarios. Por ello, señaló que mantener un terreno sin edificación inmediata no significa necesariamente que esté abandonado o que carezca de utilidad.

En ese sentido, recordó que recientemente presentó un exhorto para facilitar el acceso a créditos destinados a la construcción de vivienda, particularmente para las personas que no perciben un salario fijo y enfrentan mayores dificultades para obtener financiamiento.

Además, adelantó que busca complementar esa propuesta con una iniciativa para ofrecer asesoría y acompañamiento técnico a quienes construyen sus propias casas, con la participación de autoridades federales y estatales.

El diputado indicó que, de acuerdo con las cifras que tiene como referencia, alrededor del 55 % de la población nacional recurre a la autoconstrucción. Este esquema permite a las familias desarrollar sus viviendas por etapas, desde la compra del terreno hasta la edificación y ampliación de los espacios conforme mejora su capacidad económica.

Por ello, consideró necesario que las instituciones públicas respalden esta modalidad mediante capacitación y asistencia técnica, en concordancia con los compromisos internacionales relacionados con el hábitat y el acceso a una vivienda adecuada.

El legislador reiteró que las políticas de ordenamiento territorial deben tomar en cuenta las condiciones económicas de las familias y evitar que quienes ahorran durante años para adquirir un terreno sean perjudicados por no construir de inmediato. "Que compren un terreno no significa que no lo están usando; al contrario, significó mucho sacrificio y esfuerzo", puntualizó.

Finalmente, sostuvo que las acciones gubernamentales deben orientarse a facilitar la construcción de vivienda y fortalecer el patrimonio familiar, en lugar de generar medidas que pongan en riesgo los bienes adquiridos por distintas generaciones mediante su trabajo.