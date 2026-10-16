Saltillo: pipa con gasolina provoca evacuación de planteles educativos

SALTILLO, Coah.- El retiro de una pipa con dos tanques de gasolina movilizó a policías, bomberos y elementos de Protección Civil en el sector Ojo de Agua, en Saltillo, donde dos planteles educativos fueron evacuados de manera preventiva.

La unidad quedó sin poder ser operada por su conductor en el cruce de las calles José María Morelos y Félix U. Gómez, por lo que las autoridades implementaron maniobras para retirarla con apoyo de grúas.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que las acciones tienen como objetivo garantizar la seguridad de los habitantes de la zona mientras se realizan los trabajos.

Como parte de las medidas preventivas, fue evacuado el personal docente y administrativo de la primaria Juan Enrique Pestalozzi, donde no hubo clases para los alumnos.

Asimismo, fueron desalojadas 75 personas, entre trabajadores y estudiantes, del plantel Tipo 20 de Noviembre.

La movilización se registró este viernes 16 de octubre de 2026. La información oficial no precisó las causas por las que el conductor dejó de poder operar la pipa ni reportó personas lesionadas.