SALTILLO, COAH.- El Instituto Tecnológico de Saltillo puso en marcha trabajos de rehabilitación y mantenimiento en distintas áreas del plantel, como parte de los compromisos asumidos con los estudiantes tras la presentación de un pliego petitorio de 19 puntos.

Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, directora de la institución, informó que las primeras intervenciones se concentran en los sanitarios del edificio principal y en dos vestidores ubicados en las áreas deportivas de atletismo y tenis.

Detalló que personal del instituto y proveedores externos participan en las reparaciones de baños, así como en labores de mantenimiento general y adecuaciones menores y medianas, con la intención de mejorar las instalaciones antes de que concluya el año.

La directora reconoció que, pese a los trabajos en marcha, todavía hay infraestructura que requiere atención, entre ella la pista de atletismo, la alberca y el equipamiento de los laboratorios.

Sobre la alberca, explicó que actualmente se desarrolla un análisis técnico para identificar las opciones de rehabilitación y determinar cómo aprovechar los recursos disponibles para ejecutar las mejoras.

En cuanto al costo de las obras, señaló que aún no existe un presupuesto definitivo, debido a que las necesidades comprenden distintos proyectos y representan una inversión importante.

Sánchez Ruiz agregó que, además de buscar el apoyo del Gobierno Municipal, el plantel realiza gestiones ante la Federación, mediante el director general del sistema, el profesor Juan Jiménez López, para conseguir financiamiento adicional.

La funcionaria reconoció que todavía no es posible establecer qué porcentaje del pliego petitorio ha sido atendido, pues las demandas abarcan diferentes ámbitos de la vida institucional, incluidos infraestructura, administración y aspectos financieros.

No obstante, aseguró que existe la disposición de continuar dando respuesta a las solicitudes de la comunidad estudiantil.

Finalmente, indicó que también se encuentran en revisión los planteamientos presentados por los distintos capítulos estudiantiles, que representan a los programas académicos. Estas peticiones son analizadas en coordinación con las jefaturas académicas y el equipo directivo para identificar cuáles pueden resolverse durante el presente año.