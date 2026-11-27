Saltillo, Coah. - Al arrancar la construcción de una techumbre en la Escuela Primaria Justo Sierra, de la colonia Guayulera, el alcalde Javier Díaz González destacó que en Saltillo y Coahuila la educación es prioridad.

"En Saltillo le entramos en equipo con nuestro gobernador Manolo Jiménez a todos los temas, como el gran programa de 100 techumbres en nuestro estado. Saltillo es uno de los municipios con mayor beneficio porque hacemos una mezcla de recursos estatales y municipales, y en conjunto buscamos cómo mejorar la calidad educativa de las alumnas y los alumnos de las diferentes instituciones", dijo.

Destacó que este programa de techumbres viene a mejorar la calidad de vida de las y los alumnos, quienes podrán realizar actividades culturales, deportivas, artísticas y festivales.

Javier Díaz mencionó que en la Escuela Primaria Justo Sierra se aplicará una inversión de 3.5 millones de pesos para la construcción de la techumbre sobre una superficie de 18 por 34 metros.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, destacó que el programa de techumbres es el más grande de la historia y que hoy se está cumpliendo.

"Seguimos demostrando resultados. Habrá 100 techumbres en todo el estado para atender las necesidades prioritarias de las escuelas y mejorar su infraestructura. Aquí en Saltillo construiremos 21 porque para nuestro gobernador Manolo Jiménez la educación es la herramienta más poderosa que podemos darles a nuestras niñas, niños y jóvenes", señaló.

La directora de la Escuela Primaria Justo Sierra, Judith Araceli García Manzanares, agradeció al gobernador Manolo Jiménez y al alcalde Javier Díaz por su compromiso con la educación.

"Su disposición y compromiso con la educación dejan huella en nuestra comunidad educativa. Para nuestro plantel esta es una obra anhelada que beneficiará a nuestros estudiantes, brindándoles un mejor espacio para desarrollar actividades escolares, cívicas, deportivas y culturales durante todo el año. Los niños y una servidora fuimos los más felices y los más contentos al recibir esta noticia. Muchas gracias desde el corazón", dijo.

A nombre de las y los alumnos, Sofía Cepeda Padilla mencionó que la visita de las autoridades presentes es símbolo de que los escuchan y los toman en cuenta.

"Queremos agradecerles por el programa de las techumbres escolares. Para nuestra escuela, esta obra ya era muy necesaria para realizar mejores ceremonias sin preocuparnos por las lluvias, el frío o los solazos del verano", mencionó.

Durante el arranque estuvieron presentes Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta del Congreso del Estado; Jorge Piñones, coordinador de Mejora Coahuila; Edgar Alejandro Veloz Pachicano, director general de Educación Primaria, en representación de Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación; Daniel Calderón Covarrubias, representante del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa; Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social; José Antonio Cepeda Ramírez, director de Servicios Regionales Saltillo; Marcelina Rodarte Carrillo, coordinadora del sector de Mejora Coahuila; y Mayra Liliana González Martínez, representante de Maestros Pa'Delante.