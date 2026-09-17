Tecnológico de Saltillo lanzará su pico satélite el 6 de noviembre

SALTILLO, Coah.- El Tecnológico de Saltillo prepara el lanzamiento de su proyecto pico satélite, programado para el 6 de noviembre, informó la directora de la institución, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz.

La fecha fue modificada debido a cuestiones relacionadas con el lanzamiento, pues inicialmente estaba prevista para octubre. Actualmente, los trabajos continúan y la comunidad tecnológica permanece a la espera de la nueva fecha.

Sánchez Ruiz destacó la participación de estudiantes y profesores en el desarrollo del proyecto, que será lanzado a la estratosfera y representa uno de los proyectos de este tipo realizados por un tecnológico.

"Es de reconocer el trabajo de cada uno de los estudiantes y cada uno de los profesores", señaló la directora.

El lanzamiento se realizará además en el marco de la celebración por los 75 años del Tecnológico de Saltillo.

Como parte de las actividades relacionadas con el proyecto, la institución puso a la venta un burrito alusivo a la iniciativa, cuya respuesta, de acuerdo con Sánchez Ruiz, fue positiva. La propia directora señaló que ya adquirió uno.

Para la jornada del lanzamiento se prevé la invitación de autoridades educativas y gubernamentales. Entre ellas se encuentra el director general del Tecnológico Nacional de México, Ramón Jiménez López.

Sánchez Ruiz explicó que durante esas fechas también se realizará el Congreso de Metalurgia, por lo que espera contar con la presencia del director general para mostrarle directamente los proyectos y necesidades del Tecnológico de Saltillo.

"Pues no es lo mismo dárselo en papel que verlo en físico", expresó.

La directora también reconoció la comunicación que mantiene la institución con autoridades municipales y estatales, y agradeció el respaldo del alcalde Javier Ríos y del gobernador Manolo Jiménez, así como del director general del Tecnológico Nacional de México, Ramón Jiménez López.