Conductor provoca choque y huye; vehículo termina contra malla metálica en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.– Un vehículo terminó fuera de la vialidad y contra una malla metálica, luego de ser impactado por otro automóvil cuyo conductor se dio a la fuga.

Las autoridades investigan el accidente ocurrido en la calle José Aranda Reynel.

El accidente ocurrió sobre la calle José Aranda Reynel, en el cruce con Coahuiltecas, donde quedó afectado un Chevrolet Cavalier 2023, color gris, con placas de Coahuila.

El automóvil era conducido por Juan Carlos Martínez Pérez, de 28 años de edad, quien resultó afectado por el impacto.

El Chevrolet Cavalier 2023 de Juan Martínez terminó contra una malla metálica.

Tras el choque, el vehículo terminó contra una malla metálica propiedad de Concepción Aguirre García, de 51 años de edad.

El conductor responsable del choque aún no ha sido identificado por las autoridades.

El responsable del accidente huyó del lugar, por lo que hasta el momento se desconoce su identidad. Las autoridades continúan con las investigaciones para localizar al conductor responsable de provocar el accidente.