Contactanos
Coahuila

Rafael Alamillo dejará la Aduana de Ciudad Acuña; será enviado a Tijuana

El administrador Rafael Alamillo Gurrola dejará su cargo en la Aduana de Ciudad Acuña a partir de octubre, siendo reubicado en Tijuana.

Por Angel Garcia - 17 septiembre, 2026 - 04:33 p.m.
Rafael Alamillo dejará la Aduana de Ciudad Acuña; será enviado a Tijuana
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD ACUÑA, COAH.– Rafael Alamillo Gurrola dejará el cargo como administrador de la Aduana local a partir del 1 de octubre, como parte de un cambio en la administración fronteriza.

      Alamillo Gurrola, quien durante más de un año estuvo al frente de la Aduana en la frontera de Del Río y Acuña, será enviado a la Aduana de Tijuana, Baja California, donde continuará trabajando.

      Hasta el momento, se desconoce quién será designado como nuevo administrador de la Aduna local.

      Durante la actual administración, particularmente en los últimos meses, se han registrado afectaciones en los cruces fronterizos, con largas filas para los usuarios.

      Expectativas ante el cambio

      Ante el cambio, existe expectativa entre los usuarios de que la nueva administración pueda contribuir a agilizar los cruces y reducir los tiempos de espera en la frontera.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados