Rafael Alamillo dejará la Aduana de Ciudad Acuña; será enviado a Tijuana

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Rafael Alamillo Gurrola dejará el cargo como administrador de la Aduana local a partir del 1 de octubre, como parte de un cambio en la administración fronteriza.

Alamillo Gurrola, quien durante más de un año estuvo al frente de la Aduana en la frontera de Del Río y Acuña, será enviado a la Aduana de Tijuana, Baja California, donde continuará trabajando.

Hasta el momento, se desconoce quién será designado como nuevo administrador de la Aduna local.

Durante la actual administración, particularmente en los últimos meses, se han registrado afectaciones en los cruces fronterizos, con largas filas para los usuarios.

Expectativas ante el cambio

Ante el cambio, existe expectativa entre los usuarios de que la nueva administración pueda contribuir a agilizar los cruces y reducir los tiempos de espera en la frontera.