El reciente deceso de Aristeo N. suma 17 casos de autolesión en la Región Carbonífera

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- Una persona de 65 años fue localizada sin vida en la Villa de Cloete, municipio de Sabinas, confirmó el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, licenciado Diego Garduño Guzmán.

La autoridad informó que la persona encontrada sin signos vitales respondía en vida al nombre de Aristeo N., de 65 años de edad. Tras el reporte, autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento.

Los restos mortales fueron trasladados a un anfiteatro, donde se les practicará la necropsia de ley, procedimiento que permitirá determinar de manera precisa la causa de muerte.

De acuerdo con el registro proporcionado, hasta este pasado 16 de septiembre, se tienen contabilizados 17 suicidios en la Región Carbonífera durante el presente año; de ellos, 15 corresponden a hombres y dos a mujeres.