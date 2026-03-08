UTRCC: 400 jóvenes participan en examen de admisión en Monclova

El rector de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila (UTRCC), Alfredo Oyervides, informó que la institución registró una participación cercana a los 400 aspirantes durante la primera aplicación del examen de admisión rumbo al ciclo escolar 2026-2027.

El directivo detalló que este primer proceso se realizó el pasado sábado 28 de febrero y representó el primero de cuatro exámenes programados para quienes desean ingresar a la universidad. En esta jornada acudieron aproximadamente entre 370 y 380 jóvenes, cifra que calificó como positiva al tratarse de la primera etapa del proceso de admisión.

Señaló que aún faltan tres aplicaciones más del examen, las cuales se llevarán a cabo durante los meses de mayo, julio y agosto, este último prácticamente previo al inicio del nuevo ciclo escolar. Con base en el comportamiento de la demanda, estimó que al finalizar el proceso podrían registrarse entre mil 500 y dos mil aspirantes, de los cuales al menos mil 500 podrían integrarse a la institución.

Oyervides explicó que la universidad tiene la instrucción de garantizar espacios educativos para los jóvenes que desean continuar su preparación académica, por lo que aseguró que no existe un límite rígido de admisión y que la institución puede adaptar su oferta educativa de acuerdo con la demanda.

Finalmente, indicó que actualmente la universidad cuenta con turnos matutino y vespertino, pero en caso de ser necesario podrían abrirse grupos sabatinos, mixtos o en horarios adicionales, con el objetivo de brindar más oportunidades a los jóvenes de Monclova y la región, además de contribuir a la formación de mano de obra capacitada que impulse el desarrollo productivo regional.