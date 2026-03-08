Gobierno Municipal de Monclova anuncia acciones por el Día Internacional de la Mujer

MONCLOVA, COAH. – En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal de Monclova anunció una serie de acciones coordinadas con los tres órdenes de gobierno para fortalecer la protección de las mujeres y disminuir indicadores críticos como el embarazo infantil y adolescente.

El funcionario municipal destacó que el próximo lunes se llevará a cabo un evento oficial con la presencia de diputadas y representantes de dependencias judiciales y legislativas para dar seguimiento a los acuerdos pactados recientemente con el Gobernador del Estado.

Uno de los pilares de esta agenda es la implementación de una estrategia transversal que busca atacar problemáticas de raíz en la región. "El objetivo es presentar y firmar acuerdos que nos permitan mejorar las condiciones de vida de las mujeres y asegurar una igualdad de género marcada en nuestra región", señaló el entrevistado.

Prevención de embarazo temprano: Reducción de estadísticas en menores de edad y niñas a través de programas conjuntos con el DIF Nacional y estatal.

Espacios libres de violencia: Creación de entornos dignos para el desarrollo personal y profesional, con énfasis en erradicar la violencia intrafamiliar y de género.

Políticas informativas: Campañas de sensibilización para bajar las tasas de incidencia delictiva contra la mujer.

Ante el cuestionamiento sobre las marchas previstas para este 8 de marzo, el funcionario subrayó que el municipio no ve estas movilizaciones como simples manifestaciones, sino como un ejercicio legítimo para escuchar las voces de quienes buscan justicia e igualdad. "Cada mujer abandera una causa: por una amiga que no está, por sus hijas o por igualdad. Es una labor de la sociedad, no solo del gobierno, buscar esas mejores condiciones", expresó.

Finalmente, aseguró que se mantendrá un despliegue preventivo por parte de la policía municipal para salvaguardar la integridad de las asistentes y garantizar que la jornada se desarrolle de manera pacífica, respetando el derecho a la libre manifestación de ideas.