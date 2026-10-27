Antonio Attolini defiende a Guadalupe Taddei

SALTILLO, COAH.- Las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre presuntos actos de corrupción relacionados con Guadalupe Taddei Zavala evidencian, a juicio del diputado de Morena, Antonio Attolini, que las instituciones están cumpliendo con sus funciones de fiscalización e investigación.

El legislador consideró necesario que las indagatorias permitan esclarecer el alcance de las posibles irregularidades, identificar a quienes pudieran estar involucrados y determinar las responsabilidades correspondientes, sin limitar la revisión al periodo en que Taddei estuvo al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).

"Qué bueno que también la Unidad de Inteligencia Financiera ya está procediendo. Qué bueno que se está rastreando el antecedente desde antes y no solamente en los tres años que estaba la consejera presidenta al frente del INE", expresó.

Attolini sostuvo que el análisis debe abarcar antecedentes anteriores a esos tres años para establecer si las presuntas irregularidades responden a hechos aislados o involucran a más personas y estructuras.

Ante los cuestionamientos sobre una supuesta cercanía de Taddei con Morena, el diputado rechazó que su llegada a la presidencia del organismo electoral haya sido resultado de una imposición partidista.

Recordó que su nombramiento se realizó mediante un procedimiento de insaculación, luego de que la Cámara de Diputados no lograra los acuerdos necesarios para designarla por consenso. Añadió que ese mecanismo quedó establecido en la reforma electoral de 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Por ello, consideró incorrecto atribuir exclusivamente a Morena la decisión sobre su llegada a la presidencia del INE.

El legislador también descartó que las investigaciones deban convertirse en un argumento para promover una nueva reforma al organismo electoral, al considerar que los mecanismos institucionales de revisión y fiscalización están operando conforme a sus atribuciones.

"No veo una reforma próxima al INE, no la conozco, ni tampoco creo que esto tendría que provocarla. Me parece que los procedimientos están funcionando", manifestó.

La renuncia de Taddei y su significado

Sobre la renuncia de Guadalupe Taddei, Attolini subrayó que su salida del cargo no constituye por sí misma una prueba de culpabilidad ni sustituye los procedimientos legales para esclarecer los hechos.

"Una renuncia no es una sentencia de culpabilidad", puntualizó.

El diputado consideró que la