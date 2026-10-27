Pide PRI indagar corrupción en INE

SALTILLO, Coah.- Las acusaciones por presuntos actos de corrupción contra Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), deben investigarse hasta esclarecer los hechos y, en caso de comprobarse la comisión de delitos, sancionar a los responsables, consideró Carlos Robles Loustaunau, presidente del PRI en Coahuila.

El dirigente priista sostuvo que la eventual salida de una persona señalada por estas acusaciones no debe representar el cierre del caso, pues resulta necesario determinar si existieron irregularidades y establecer las responsabilidades correspondientes conforme a la ley.

Robles Loustaunau subrayó que el INE es una institución fundamental para la democracia mexicana, debido a su función como árbitro de los procesos electorales, por lo que debe preservar la confianza de la ciudadanía mediante actuaciones transparentes e imparciales.

"Las instituciones no pueden responder por la conducta de algunos de sus miembros", expresó al referirse a los señalamientos contra Taddei, que motivaron su renuncia.

El presidente del PRI Coahuila aclaró que no le corresponde emitir un juicio sobre los hechos y que tampoco cuenta con elementos de prueba para confirmar las acusaciones, por lo que consideró necesario esperar los resultados de las investigaciones antes de establecer conclusiones.

Señaló que el esclarecimiento de los señalamientos es indispensable para determinar si hubo conductas ilegales y, en su caso, proceder contra quienes resulten responsables. Insistió en que las posibles irregularidades deben atenderse sin que la responsabilidad individual se traslade automáticamente a toda la institución electoral.

Asimismo, consideró que, una vez aclarados los hechos, el INE deberá continuar con sus funciones y reforzar las condiciones que garanticen su integridad, independencia e imparcialidad, elementos esenciales para mantener la credibilidad ante los ciudadanos.

Robles Loustaunau sostuvo que la prioridad debe ser evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse, mediante mecanismos que permitan fortalecer la transparencia y la confianza en el organismo encargado de organizar las elecciones.

Reiteró que la renuncia de una persona señalada no sustituye la necesidad de investigar, pues la rendición de cuentas y el esclarecimiento de posibles delitos son fundamentales para proteger la legitimidad de las instituciones democráticas.