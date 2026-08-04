Niega Attolini nueva reforma censure medios

SALTILLO, COAH.- El diputado local Antonio Attolini Murra rechazó que la regulación en materia de derechos de las audiencias represente un mecanismo de censura para los medios de comunicación y aseguró que su propósito es fortalecer la transparencia en la difusión de información y garantizar que las audiencias puedan distinguir entre contenidos periodísticos, opiniones y publicidad.

El legislador afirmó que los derechos de las audiencias no constituyen una figura nueva dentro del marco jurídico mexicano, al recordar que forman parte de la legislación desde hace décadas y que fueron fortalecidos con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013.

Explicó que estos lineamientos establecen criterios para que los medios comerciales, públicos y gubernamentales identifiquen de manera clara los contenidos informativos, los espacios de opinión y aquellos contratados con fines publicitarios, con el objetivo de ofrecer mayor certeza a las audiencias.

Como ejemplo, señaló que un comunicador puede expresar libremente sus opiniones personales; sin embargo, consideró que éstas no deben presentarse como información objetiva cuando responden a intereses comerciales derivados de convenios publicitarios.

Attolini Murra indicó que otro de los principios fundamentales de la regulación es la veracidad de la información, entendida como la obligación de respaldar los contenidos con fuentes, evidencias y el contraste de distintas versiones. "En periodismo se aspira a la veracidad, no a imponer una verdad única", expresó al sostener que la finalidad es evitar que información sin sustento sea presentada como un hecho plenamente comprobado.

El diputado insistió en que la propuesta no contempla mecanismos de censura previa ni interviene en las decisiones editoriales de los medios de comunicación, sino que busca establecer responsabilidades para los concesionarios cuando difundan información sin respaldo suficiente. Agregó que los derechos de las audiencias también abarcan aspectos relacionados con la calidad del servicio, como evitar interrupciones publicitarias que afecten la transmisión de eventos en vivo, por lo que consideró que su alcance va más allá del tratamiento de los contenidos informativos.

Finalmente, sostuvo que el debate actual responde al papel que desempeñan los medios de comunicación como empresas y afirmó que, cuando una información se difunde sin fuentes, evidencia o contraste y se presenta como un hecho, deben existir responsabilidades conforme a la legislación vigente.