Reclaman invasión en tierras ejidales

SABINAS, COAH.- Habitantes del ejido Guadalupe Victoria manifestaron su inconformidad por la presunta explotación ilegal de carbón que, aseguran, se realiza dentro de esa comunidad sin la autorización del total de la asamblea ejidal.

Jesús Salazar Castillo, acompañado por tres personas más, señaló que un grupo de trabajadores ingresó al ejido a bordo de unidades con razón social relacionada con una persona identificada como Alfredo N. El inconforme afirmó que alrededor de 104 ejidatarios resultan afectados por esta situación, al considerar que las actividades se llevan a cabo sin el consentimiento de la asamblea, órgano encargado de tomar las decisiones sobre el uso de las tierras ejidales.

Ante ello, los habitantes solicitaron la intervención de la Procuraduría Agraria, con el propósito de recibir asesoría y respaldo para que se respeten los acuerdos y procedimientos establecidos por la legislación en materia agraria.

Los manifestantes sostuvieron que las decisiones relacionadas con la explotación de los recursos del ejido deben contar con la aprobación de la asamblea (50+1), por lo que insistieron en la necesidad de revisar la legalidad de las actividades denunciadas. Finalmente, reiteraron su llamado a las autoridades competentes para que atiendan el caso y garanticen el respeto a los derechos de los integrantes del núcleo ejidal.