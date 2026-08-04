Piden eliminar cobro de comisión a pensionados

SALTILLO, COAH.- La diputada local Edna Dávalos presentó un exhorto ante el Congreso del Estado de Coahuila para solicitar a la Secretaría de Bienestar que elimine las comisiones que pagan los adultos mayores al retirar el depósito de su pensión en cajeros automáticos de instituciones distintas al Banco del Bienestar.

La legisladora explicó que la propuesta busca garantizar que los beneficiarios reciban de manera íntegra el apoyo económico que otorga el Gobierno federal, evitando que una parte del recurso se destine al pago de cargos bancarios.

Dávalos señaló que, dependiendo de la institución financiera, las comisiones por retiro de efectivo pueden superar los 30 o 40 pesos por operación, lo que representa una afectación para personas que, en muchos casos, dependen exclusivamente de esa pensión para cubrir sus necesidades básicas.

El exhorto plantea que el Gobierno federal analice la posibilidad de celebrar convenios con instituciones bancarias para que las tarjetas del Bienestar puedan utilizarse sin costo en cajeros automáticos de otros bancos.

La diputada consideró que esta medida favorecería no sólo a los adultos mayores de Coahuila, sino también a los beneficiarios del resto del país, quienes enfrentan un incremento en los gastos relacionados con medicamentos, atención médica y productos de la canasta básica.

Añadió que eliminar estas comisiones también contribuiría a disminuir las largas filas que se registran en las sucursales del Banco del Bienestar, ya que muchos pensionados acuden exclusivamente a esas instalaciones para evitar el cobro por retirar efectivo en otros cajeros.

Explicó que algunos adultos mayores recorren largas distancias para llegar a una sucursal del Banco del Bienestar, aun cuando tienen cajeros automáticos de otras instituciones más cercanos a sus domicilios, con el único propósito de evitar el pago de la comisión.

Finalmente, Dávalos reiteró que el apoyo económico destinado a este sector debe entregarse completo y que el acceso a esos recursos no debe implicar costos adicionales para quienes dependen de esa pensión.