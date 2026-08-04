Detienen a hombre por acoso digital

SALTILLO, COAH.- Elementos de la Policía Municipal de Saltillo detuvieron a un hombre señalado por presuntamente grabar con su teléfono celular a mujeres y niñas sin su consentimiento en calles del Centro de la ciudad. El caso quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará si los hechos constituyen un delito y definirá su situación jurídica.

La detención se realizó en el cruce de las calles Allende y Lerdo, donde el individuo trabajaba como vendedor de fruta. De acuerdo con reportes ciudadanos, presuntamente utilizaba la función de zoom de su teléfono para captar imágenes enfocadas en partes íntimas de mujeres, incluidas menores de edad, con la supuesta intención de difundir posteriormente el material en una cuenta de TikTok.

Tras recibir las denuncias y la difusión del caso en redes sociales, agentes municipales implementaron un operativo que permitió localizar al hombre y ponerlo bajo custodia. Posteriormente fue trasladado ante el Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

La corporación municipal informó que la intervención fue resultado de los reportes presentados por la ciudadanía, lo que permitió una respuesta inmediata para atender el caso y evitar que la conducta denunciada continuara. Asimismo, las autoridades exhortaron a mujeres o familias que consideren haber sido afectadas por el ahora detenido a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado o en el Centro de Empoderamiento de la Mujer, a fin de fortalecer las investigaciones y, en su caso, ampliar las posibles responsabilidades legales.