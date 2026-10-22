Attolini impulsa iniciativa para declarar la Reliquia Lagunera patrimonio cultural en Coahuila

SALTILLO, Coah. - El diputado local de Morena, Antonio Attolini Murra, presentó ante el Congreso de Coahuila una iniciativa para declarar la Reliquia Lagunera Patrimonio Cultural Intangible del estado, con el objetivo de reconocer y preservar una tradición que reúne a familias de la Comarca Lagunera en torno a la gastronomía, la fe y la solidaridad.

La propuesta contempla incorporar esta práctica al registro e inventario estatal de bienes y recursos culturales, además de encomendar a la Secretaría de Cultura acciones de investigación, documentación y difusión, con la participación de las familias, los grupos de danza y las comunidades que mantienen viva la costumbre.

Attolini señaló que el reconocimiento deberá respetar el carácter popular, voluntario y gratuito de la celebración, sin que el gobierno se apropie de una tradición que, afirmó, pertenece a las comunidades.

"La Reliquia es una de las expresiones más nobles de nuestra identidad lagunera. Es una tradición en la que las familias abren las puertas de sus casas para compartir lo que tienen, sin pedir nada a cambio", expresó.

La iniciativa también plantea invitar al Congreso de Durango a considerar un reconocimiento similar, debido a que esta tradición forma parte de la identidad compartida de la Comarca Lagunera, incluidos los municipios duranguenses de Gómez Palacio y Lerdo.

La Reliquia ya está incluida en el Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, bajo la denominación La Reliquia en la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango. Sin embargo, aún no cuenta con una declaratoria formal del estado de Coahuila.

Una tradición de comida compartida

La Reliquia se celebra principalmente el 28 de octubre, durante la festividad de San Judas Tadeo, y el 12 de diciembre, en honor a la Virgen de Guadalupe, además de otras fechas religiosas.

Durante estas celebraciones, cientos de familias preparan asado de puerco acompañado de siete sopas y ofrecen los alimentos gratuitamente a vecinos, familiares y cualquier persona que acuda a compartirlos.

La práctica suele incluir el rezo del rosario y las danzas de matachines, elementos que fortalecen la convivencia y el sentido de pertenencia comunitaria.

El legislador sostuvo que el patrimonio cultural no se limita a monumentos, edificios históricos o grandes celebraciones, sino que también comprende las costumbres transmitidas entre generaciones.

Asimismo, explicó que la iniciativa es compatible con el carácter laico del Estado mexicano, pues busca reconocer el valor cultural, gastronómico y comunitario de esta práctica, sin promover una creencia religiosa.

"No queremos que el gobierno se apropie de una tradición que le pertenece al pueblo. Queremos exactamente lo contrario: que el Estado reconozca el valor de lo que las familias laguneras han construido por sí mismas y contribuya a que las siguientes generaciones conozcan y conserven esta herencia cultural", señaló Attolini.

El diputado afirmó que preservar estas expresiones significa reconocer a las comunidades como protagonistas de la cultura y mantener viva una herencia que se transmite a través de las recetas familiares y el acto de compartir los alimentos.