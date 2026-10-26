Antonio Nerio Maltos informa sobre mantenimiento en puentes vehiculares

SALTILLO, Coah.- El Ayuntamiento de Saltillo reparará alrededor de 20 juntas de puentes vehiculares en el Distribuidor Vial El Sarape y el periférico Luis Echeverría Álvarez (LEA), debido al deterioro acumulado y las separaciones que presentan por falta de mantenimiento desde su construcción.

Antonio Nerio Maltos, titular de la Dirección de Obra Pública de Saltillo, explicó que las juntas registran desgaste y desniveles que requieren una intervención especializada, pues el deterioro podría agravarse si no se atiende.

El funcionario aclaró que estos daños no corresponden a baches convencionales, sino a las juntas estructurales de los puentes, que incorporan componentes metálicos para permitir el movimiento de las estructuras.

Advirtió que cubrir las zonas afectadas únicamente con asfalto no resolvería el problema, ya que el material terminaría desplazándose hacia abajo y la reparación sería provisional.

El Distribuidor Vial El Sarape es uno de los puntos prioritarios, debido a las condiciones de algunas juntas, donde ya se observan desniveles. Nerio Maltos señaló que estas intervenciones no pueden postergarse más.

El titular de Obra Pública detalló que el procedimiento consistirá en retirar la carpeta asfáltica de las zonas dañadas, reparar las juntas mediante trabajos en sus componentes de acero y colocar nuevamente el pavimento.

Explicó que estas estructuras requieren un espacio que permita el movimiento natural de los puentes, por lo que no basta con rellenar las separaciones con asfalto.

La intervención busca corregir el deterioro y evitar que las juntas continúen abriéndose, además de mejorar las condiciones de circulación en los puntos afectados.

Además de las juntas de los puentes, el municipio prepara un programa de recarpeteo en avenidas como Venustiano Carranza, Antonio Cárdenas y Valdés Sánchez, así como en varios tramos del periférico Luis Echeverría Álvarez.

También se contemplan trabajos en el bulevar Otilio González y en sectores del periférico, desde el Distribuidor Vial El Sarape hacia el sur.

Nerio Maltos informó que el objetivo es iniciar al menos seis proyectos importantes de pavimentación antes de que concluya el año. Actualmente, los trabajos se encuentran en proceso de licitación y asignación.

Las obras abarcarán carriles centrales y laterales, con técnicas diferenciadas según las condiciones del pavimento. En los laterales se utilizará una carpeta asfáltica de mayor grosor, debido al desgaste provocado por el frenado de los vehículos.

El funcionario indicó que los primeros arranques podrían realizarse en los próximos 15 días, con la participación del alcalde de Saltillo y posiblemente del gobernador, como parte del programa En Equipo Le Entramos.

Aunque las intervenciones comenzarán durante lo que resta del año, algunas obras podrían prolongarse hasta mayo, dependiendo de sus características y alcance.

El periférico Luis Echeverría Álvarez requerirá especial coordinación, ya que los trabajos abarcarán distintos tramos de los carriles centrales y laterales. Los flujos vehiculares cambian de sentido predominante durante las horas de mayor demanda, lo que obliga a planificar las intervenciones.

Por ello, el municipio trabaja con Tránsito y Vialidad en la definición de horarios y analiza la posibilidad de realizar algunas labores durante la noche para reducir las afectaciones a los automovilistas.

Nerio Maltos agregó que se buscará aprovechar el periodo vacacional de diciembre para avanzar lo más posible en las rehabilitaciones.