Gobierno de Saltillo refuerza apoyo a familias vulnerables ante lluvias

SALTILLO, Coahuila.- Ante la temporada de lluvias, el Gobierno Municipal de Saltillo fortalecerá las acciones de apoyo a familias que habitan en sectores vulnerables, especialmente aquellas que enfrentan afectaciones por inundaciones o escurrimientos pluviales, informó Ernesto Siller, titular de la Dirección de Desarrollo Social.

El funcionario explicó que existen áreas de atención prioritaria identificadas por la dependencia, entre ellas la colonia Morelos Quinto Sector, el área de Las Isabeles y otros puntos donde regularmente se registran escurrimientos que impactan a familias que viven en viviendas de construcción precaria o en predios irregulares. "Son zonas donde normalmente se afecta a la gente más vulnerable, que vive en tejabancitos o en casas que aún no están terminadas al cien por ciento, además de sectores que carecen de algunos servicios básicos como pavimentación", señaló.

Siller destacó que la atención a emergencias derivadas de las lluvias se realiza de manera coordinada con otras dependencias municipales, entre ellas Servicios Públicos, Ecología y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encargadas principalmente de las labores de limpieza y atención inmediata.

Una vez que se presenta una inundación o alguna afectación relevante, Desarrollo Social interviene con la entrega de kits de limpieza para las familias perjudicadas. Posteriormente, personal de la dependencia realiza un levantamiento para evaluar daños y determinar los apoyos necesarios. "Revisamos si se dañaron colchones, bases de cama o si existe alguna necesidad alimentaria, para poder apoyar a las familias de acuerdo con cada situación", explicó.

Además de la atención posterior a las lluvias, el municipio también implementa medidas preventivas en zonas de mayor riesgo, mediante la entrega de lonas y láminas para que los habitantes puedan proteger sus viviendas ante las condiciones climáticas.

El director de Desarrollo Social informó que las personas que requieran apoyo pueden acercarse directamente a las oficinas de la dependencia en la Presidencia Municipal, utilizar el chatbot del Ayuntamiento o acudir a los módulos de Atención Ciudadana, donde se reciben y canalizan los reportes para iniciar el proceso de evaluación y apoyo.