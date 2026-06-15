Presenta Óscar Ríos cartelera artística y convocatoria para el Reinado de la Feria de la Villa San Juan de Sabinas 2026

El alcalde Óscar Ríos Ramírez encabezó la presentación oficial de la cartelera artística y de la convocatoria para elegir a la Reina de la Feria de la Villa San Juan de Sabinas 2026, una de las celebraciones más representativas de esta comunidad y que este año contará con eventos totalmente gratuitos para disfrute de las familias.

Durante el anuncio, el presidente municipal destacó que estas festividades son resultado del trabajo coordinado entre sociedad y gobierno, así como del respaldo permanente del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien mantiene un firme compromiso con el fortalecimiento de las tradiciones, la cultura y el desarrollo de todas las regiones de Coahuila.

La cartelera artística contempla la presentación de Yessy López y su Grupo el viernes 26 de junio; Musicalísimo Fuego Indio el sábado 27 de junio; y el gran cierre de las festividades el domingo 28 de junio con la actuación de los Hermanos Barrón, quienes pondrán el ambiente a tres noches de celebración en la plaza principal de la Villa.

Además de los espectáculos musicales, la Feria de la Villa contará con exposición cultural, artesanal y gastronómica, atracciones mecánicas y diversas actividades recreativas para toda la familia, consolidándose como un espacio de convivencia, identidad y orgullo para los habitantes de esta histórica comunidad.

En el mismo evento se presentó la convocatoria para el Reinado de la Feria de la Villa San Juan de Sabinas 2026, la cual ya se encuentra disponible en las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal para que las jóvenes interesadas puedan consultar los requisitos y participar en esta importante tradición.

Acompañaron al alcalde la presidenta honoraria del DIF San Juan de Sabinas, Karina Ríos; el presidente del DIF Municipal, Alberto Berrones; la encargada del Enlace Municipal en la Villa de San Juan de Sabinas, Isa Wong; así como integrantes del comité organizador de estas festividades.

Durante su mensaje, Óscar Ríos Ramírez reiteró que la Villa de San Juan de Sabinas seguirá siendo una prioridad para su administración, por lo que anunció que continuará gestionando ante el gobernador Manolo Jiménez Salinas nuevas obras y acciones para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Entre los proyectos contemplados se encuentran más pavimentación, la instalación de luminarias LED y otras obras de infraestructura que permitan seguir cumpliendo compromisos y respondiendo a las necesidades de la comunidad.

"El compromiso con la Villa es permanente. Hoy presentamos una gran fiesta para nuestra gente, pero también seguimos trabajando para traer más obras, más desarrollo y mejores condiciones para las familias. Vamos a seguir tocando puertas y gestionando con nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas para que la transformación de esta comunidad continúe avanzando", expresó el alcalde.

La Feria de la Villa San Juan de Sabinas 2026 será una celebración para fortalecer las raíces, reconocer la historia de esta tierra y refrendar el orgullo de pertenecer a una comunidad que mantiene vivas sus tradiciones y que avanza con paso firme hacia un mejor futuro.