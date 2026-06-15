Policía Estatal de Coahuila apoya a la población tras lluvias intensas

Elementos de la Policía Estatal de Coahuila y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado han realizado diversas acciones de apoyo a la población ante las fuertes lluvias registradas en las diferentes regiones de la entidad.

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, señaló que, por instrucciones del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, las distintas corporaciones de seguridad han mantenido labores permanentes de auxilio y atención a la ciudadanía.

Fernández Montañez reiteró que, ante cualquier emergencia, las fuerzas de seguridad actúan bajo protocolos de proximidad social, prevención y respuesta inmediata.

Las acciones no solo han incluido labores de rescate, sino también apoyo vial en cruceros con semáforos fuera de servicio, asistencia en calles inundadas y vigilancia en sectores que, por el momento, permanecen intransitables.

El Fiscal General reconoció el trabajo y compromiso de las y los elementos de seguridad, así como la participación de la ciudadanía mediante los reportes y solicitudes de apoyo que permiten una atención más oportuna.

Asimismo, la Policía de Acción y Reacción (PAR), junto con los mandos coordinados, han participado activamente en las labores de apoyo a la población afectada por las condiciones climatológicas.