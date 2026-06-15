Salen a la luz antecedentes del joven acusado del feminicidio de su madre en Acuña

CIUDAD ACUÑA.- Tras confirmarse el feminicidio de una mujer presuntamente cometido por su propio hijo, se dieron a conocer antecedentes relacionados con la conducta de Salvador "N", señalado como responsable del crimen.

De acuerdo con información recabada, Salvador "N" contaba con un historial de comportamientos problemáticos que ya habían generado señalamientos tanto en redes sociales como entre habitantes del sector donde residía.

Hace aproximadamente un año, el joven fue denunciado públicamente a través de redes sociales por presuntas agresiones contra su pareja, las cuales, según las versiones difundidas, habrían ocurrido en más de una ocasión.

Asimismo, vecinos de su colonia y de sectores cercanos lo identificaban como una persona conflictiva debido a que constantemente alteraba el orden público.

Entre los antecedentes atribuidos al ahora acusado también figura una riña ocurrida en un establecimiento comercial, donde presuntamente agredió físicamente a un ciudadano estadounidense tras una convivencia en la que habría ingerido bebidas alcohólicas.

Además, se le relacionó con un accidente vial registrado tiempo atrás, en el que terminó volcado el vehículo que conducía.

Antecedentes de Salvador "N"

El caso ha generado reacciones entre habitantes de la comunidad, luego de que trascendieran los antecedentes del joven, señalado ahora por el asesinato de su madre. Salvador "N" es visto por muchos como un individuo con un patrón de violencia que podría haber sido prevenido. La comunidad se pregunta cómo se llegó a esta trágica situación y qué medidas se pueden tomar para evitar futuros incidentes similares.

Reacciones en la comunidad

Los vecinos de Ciudad Acuña han expresado su preocupación por la violencia familiar y el impacto que estos casos tienen en la comunidad. La falta de intervención oportuna en situaciones de violencia ha llevado a un clima de inseguridad y temor entre los residentes, quienes piden más atención a los problemas de agresiones y feminicidios en la región.