Autoridades y productores se reúnen en Saltillo por programa de industrialización de la carne

SALTILLO, COAH.- Con el objetivo de ampliar la información y despejar dudas sobre el programa de industrialización de la carne, autoridades estatales y federales mantienen reuniones con productores ganaderos; así lo dio a conocer el Secretario de Desarrollo Rural en Coahuila, Jesús María Montemayor Garza.

Una de las más recientes, detalló, ocurrió en Monclova y el encuentro fue convocado por diversas dependencias del sector agropecuario en coordinación con el Gobierno del Estado y autoridades municipales.

El funcionario añadió que durante la jornada se explicó a los productores el funcionamiento del componente de financiamiento para engorda de ganado, uno de los ejes del programa, el cual contempla créditos con una tasa subsidiada de entre 8 y 8.25 por ciento.

De igual manera, añadió que el objetivo de este apoyo es que los ganaderos puedan mantener y engordar su ganado ante la actual suspensión temporal en la exportación a la frontera, lo que permitiría mejorar el rendimiento de los animales y generar mayores ganancias cuando se normalice el mercado.

En la reunión participaron integrantes de la Unión Ganadera, así como representantes de las distintas asociaciones ganaderas locales de Coahuila y de la región Laguna, quienes manifestaron interés en conocer los pasos para acceder al financiamiento y aprovechar el esquema de apoyo.

Además del protocolo inicial, se desarrollaron pláticas técnicas en las que se explicó a los asistentes el proceso que deben seguir para solicitar el financiamiento, así como los requisitos necesarios para incorporarse al programa.

Montemayor Garza destacó que este tipo de encuentros responden a la instrucción del gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, de fortalecer la difusión de los programas dirigidos al sector productivo.

Destacó que esta fue la primera reunión estatal informativa y que posteriormente se prevé realizar encuentros regionales para acercar el programa a más productores.