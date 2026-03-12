Inaugurado Centro Comunitario Urdiñola en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, inauguró el Centro Comunitario Urdiñola, con el cual se llega a un total de 36 espacios como este operando en la ciudad para impulsar el desarrollo integral de las personas y construir comunidades más seguras, organizadas y resilientes.

"Hoy hacemos entrega a las y los vecinos de las colonias Urdiñola, Provivienda y San Ramón de un nuevo y moderno centro comunitario con el que se fortalece el bienestar, la convivencia y la atención a las familias de este sector de la ciudad", señaló el presidente municipal.

En compañía de su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, Javier Díaz informó que en este centro se invirtieron 4.2 millones de pesos, sumando con ello una inversión acumulada de 9.3 millones de pesos con las ampliaciones de los centros comunitarios de Satélite Sur e Hidalgo.

"Este centro comunitario contará además con un Espacio DIF, que ofrecerá orientación psicológica, atención médica y acompañamiento familiar. Junto a mi esposa Luly seguiremos llevando programas sociales y acciones que mejoren la calidad de vida a las colonias, barrios y ejidos", mencionó el alcalde.

Javier Díaz agradeció además a Farmacias del Ahorro porque gracias a su donación de medicamentos del cuadro básico, podrán ser entregados de manera gratuita a quienes lo necesiten.

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, reconoció el apoyo del alcalde Javier Díaz González para acercar los servicios del DIF a la población que más lo necesita, y dijo que este Centro Comunitario de Urdiñola es un ejemplo de ello.

"En el DIF Saltillo escuchamos a la gente para atender sus principales necesidades y una de las peticiones que más nos hacen es el tema de la salud, por eso seguimos trabajando para sumar más Espacios DIF en todos los sectores de la ciudad", comentó López Naranjo.

Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta del Congreso del Estado, señaló que Javier Díaz y Luly López Naranjo son muy sensibles y cercanos a la gente, y que eso es evidente con proyectos como estos centros comunitarios.

"Sabemos que este Centro Comunitario era muy esperado por quienes habitan en este sector de Saltillo; con esto el alcalde Javier Díaz y Luly López siguen cumpliendo compromisos", afirmó la legisladora.

Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, informó que la obra se construyó en 183 metros cuadrados, con áreas como acceso principal, salón multiusos, bodega, oficina, cocina, alacena, dos baños, estructura metálica e instalación de malla sombra en la explanada.

"Además de la instalación eléctrica para alumbrado y contactos, canalización para voz y datos, instalaciones hidrosanitarias y de gas, así como la colocación de ventanas de aluminio con protecciones y puertas, construcción de banquetas, rampas, fabricación y montaje de estructura en exterior e instalación de reja de acero", dijo.

A nombre de las y los beneficiarios, Bertha Sánchez Pichardo se mostró agradecida por la construcción de esta obra que beneficiará a las colonias Urdiñola, Provivienda y San Ramón con actividades recreativas y de desarrollo social.

"Recuerdo cuando inició la construcción de este Centro Comunitario y ahora es toda una realidad. Muchas gracias por trabajar por nuestro Saltillo", dijo Sánchez Pichardo.

Durante la inauguración del Centro Comunitario Urdiñola estuvieron presentes, Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social; María Luisa Romero Rivera, titular de Centros Comunitarios; así como vecinas y vecinos del sector.