Jóvenes de Saltillo se suman al Gobierno para concientizar sobre seguridad vial

SALTILLO, COAHUILA.- Jóvenes saltillenses se sumaron al Gobierno Municipal para llevar mensajes de concientización vial al norte de la ciudad.

A través del Instituto Municipal de la Juventud, por instrucciones del alcalde Javier Díaz, se llevan a cabo cruceros temáticos de manera permanente en todos los sectores.

En esta ocasión estuvieron presentes en el cruce de los bulevares José Musa de León y Moctezuma, donde brindaron información a las y los automovilistas para evitar accidentes vehiculares.

Abraham Ramírez Espinoza, director del Instituto Municipal de la Juventud, mencionó que el objetivo principal es crear conciencia entre la población y evitar accidentes automovilísticos.

Además de entregar información impresa, las y los jóvenes difundieron letreros gigantes con frases como "Manejar borracho es la peor decisión", "Tu vida no es un juego", "Si tomaste entrega las llaves, no tu vida", "Después de la fiesta el riesgo no acaba" y "Manejar borracho no es mala suerte, es mala elección", entre otras.

Acciones de la autoridad

Estos cruceros temáticos han sido replicados en puntos como el cruce de Allende y Aldama, en el Centro Histórico; así como en el bulevar Fundadores y bulevar Mirasierra, al oriente.

También al sur de Saltillo, en el cruce del periférico Luis Echeverría y Francisco de Urdiñola.