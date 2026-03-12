Saltillo renueva Plaza de Armas con acciones de embellecimiento

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la imagen urbana del Centro Histórico y conservar en óptimas condiciones los espacios públicos más representativos, el Gobierno Municipal realiza trabajos de reforestación con plantas de ornato, así como de embellecimiento de las áreas verdes en la Plaza de Armas de Saltillo.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, brigadas del programa "Aquí Andamos" llevan a cabo labores de plantación de diversas especies ornamentales en las jardineras del lugar, así como trabajos de mantenimiento, limpieza y acondicionamiento de las áreas verdes que forman parte de este emblemático espacio público ubicado en el corazón del Centro Histórico.

Personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó la preparación del suelo, la colocación de nuevas plantas de ornato de la especie lirio persa, así como el retiro de vegetación deteriorada, con el fin de mejorar la estética del sitio y garantizar que las áreas verdes luzcan en mejores condiciones para el disfrute de las y los saltillenses, así como de quienes visitan la capital de Coahuila.

"Estas acciones forman parte de la estrategia permanente de conservación y embellecimiento de espacios públicos que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con la cual se busca mantener en buen estado plazas, jardines y parques de nuestra ciudad, además de promover entornos urbanos más agradables y sustentables en los diferentes sectores de la ciudad", expresó Díaz González.

El Alcalde destacó su compromiso de continuar con este tipo de intervenciones en distintos puntos de Saltillo, con el propósito de preservar los espacios históricos y fortalecer el patrimonio urbano que distingue a la capital coahuilense.

Asimismo, el Gobierno de Saltillo intensificó su jornada de reforestación de los principales bulevares de la ciudad, a través de su programa "Bosques Urbanos Lineales".

Cuadrillas del Vivero Municipal intervinieron con la siembra de arbolado de la especie encino siempre verde sobre el camellón central del bulevar Luis Donaldo Colosio, entre los bulevares Venustiano Carranza y José Musa de León.

El Ayuntamiento de Saltillo informó que estas mismas acciones se realizarán en bulevares como Emilio Arizpe de la Maza, Francisco Coss, Antonio Cárdenas, Venustiano Carranza, Mirasierra, Nazario S. Ortiz Garza, Eulalio Gutiérrez Treviño, Pedro Figueroa y Jesús Valdés Sánchez, entre muchos otros.

Además, brigadas de "Aquí Andamos" reforzaron las labores de limpieza profunda en los distintos callejones de la colonia Vicente Guerrero, al sur de la ciudad.

En respuesta a las peticiones ciudadanas realizadas a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, cuadrillas municipales atendieron los callejones ubicados entre las calles 9, 7 y 26, así como entre la 36 y 44, de este sector de Saltillo.

En trabajos similares y de manera simultánea, brigadas de Saltillo retiraron basura, escombro y desechos orgánicos acumulados en el callejón ubicado entre el bulevar Benito Juárez y la calle 3, de la colonia Miguel Hidalgo.