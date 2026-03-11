Muestra Intergaláctica: cine internacional llega a Saltillo del 12 al 17 de marzo

SALTILLO, COAHUILA.- Todo está preparado para que el público de Saltillo emprenda un nuevo viaje por el cine internacional. Del 12 al 17 de marzo se llevará a cabo una nueva edición de la Muestra Intergaláctica que durante seis días reunirá historias provenientes de distintas partes del mundo y una amplia variedad de géneros cinematográficos.

Las proyecciones se realizarán a las 20:00 horas en Cinépolis Paseo Villalta, donde el público podrá disfrutar de una programación que incluye cortometrajes y largometrajes caracterizados por su diversidad temática y por las distintas técnicas narrativas empleadas por sus realizadores.

Este festival, activo desde 2013, se ha consolidado como un espacio intercultural que permite exhibir trabajos de cineastas locales, nacionales e internacionales.

¿Qué películas se proyectarán en la Muestra Intergaláctica?

La jornada inaugural, el jueves 12 de marzo, abrirá con una selección de cortos provenientes de países como España, México, Reino Unido, Francia e Italia. Entre ellos destacan "Sensus", "The Last Rehearsal", "Los recuerdos de Tito el payaso", "Eran Dos", "Carta de Amor a la Muerte", "Ya Hanouni", "Luces de la noche", "M.E.L." y "L´acquario", que exploran géneros como ciencia ficción, horror psicológico, comedia y drama.

El viernes 13 continuará la programación con títulos como "Desvelo", "32 B", "Cocoon", "The Fight", "MemoNeura", "Asparagus Dead, Cherries Red", "Paradigme des lucioles" y "El perverso mundo de los cubitos de hielo", producciones provenientes de España, Venezuela, Egipto, México, Reino Unido, Francia y Alemania que abordan desde el documental hasta la fantasía.

La actividad seguirá el sábado 14 con trabajos de Turquía, Países Bajos, México, Estados Unidos y Venezuela, entre ellos "Free Words: A Poet from Gaza", "La pecera", "Pepe de mi Corazón", "Alivios", "Who Are You?: The Forgetful Spy", "Aurora", "Nemesis" y "BALDUR".

El domingo 15 la pantalla presentará "Desde el principio hasta el final", "Cats", "El Olvido", "Breve", "Mi fiel duque", "Bo and Trash", "There´s evil here" y "Aquí Estado", con propuestas de ciencia ficción, documental, drama, animación y comedia procedentes de Argentina, Serbia, México, España y Estados Unidos.

En la penúltima jornada, el lunes 16, se proyectarán "El lagarto de la 20", "Echo", "Pena", "2030", "Un mundo raro", "The Mountain", "Don´t Bury It" y "Aurora", producciones de México, Canadá, España, Reino Unido y Brasil que abarcan géneros como thriller, romance, coming of age y documental.

¿Cuál será la clausura del festival?

La clausura llegará el martes 17 con la proyección del largometraje El desaire, una película inspirada en la historia de Rosita Alvírez y filmada en la capital coahuilense, cuya exhibición representa un momento especial para el público local al poder verla en pantalla grande en su propia ciudad.

Con esta programación internacional y una variedad de estilos narrativos, la Muestra Intergaláctica se prepara para convertir nuevamente a Saltillo en un punto de encuentro para el cine independiente y las historias provenientes de distintas culturas.