52 adultos mayores concluyen estudios primarios y secundarios en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Gracias al trabajo en equipo entre el DIF Saltillo y el Instituto Estatal de Educación para Adultos, IEEA, un total de 52 adultos mayores tuvieron la oportunidad de concluir su primaria y uno de ellos la secundaria.

Reafirmando su compromiso con las y los adultos mayores, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, mencionó que se trabaja para llevar a cabo acciones que mejoren su calidad de vida como esto.

"Ustedes son un gran ejemplo para todas y todos. Sepan que en el DIF Saltillo y en el alcalde Javier Díaz González tienen unos aliados para seguirse preparando, además de apoyarlos a través de diferentes programas y acciones", mencionó.

Jaime Bueno Zertuche, director del IEEA Coahuila, destacó la importancia de abrir espacios educativos para todas las edades y reconoció el esfuerzo conjunto con el DIF Saltillo.

"En el IEEA creemos firmemente que nunca es tarde para aprender. Estas historias de superación son la prueba de que la educación transforma vidas y fortalece a nuestras comunidades. Agradecemos al DIF Saltillo por sumarse a esta labor que devuelve esperanza y nuevas oportunidades a las y los adultos mayores", expresó.

Roberto Cárdenas Zavala, director general del DIF Saltillo, mencionó que a inicios del año, durante el periodo de renovación del padrón de apoyos económicos de los adultos mayores se tuvo contacto con el IEEA con la finalidad de iniciar una campaña para detectar a quienes no habían concluido su educación básica.

Derivado de ello, el DIF Saltillo brindó su apoyo con un espacio físico para su asesoramiento y posteriormente la aplicación del examen respectivo, esto con ayuda de jóvenes del voluntariado del mismo organismo.

Asimismo, se hizo entrega de material a cada adulto mayor para su preparación académica.

Juana María Eguía Fuentes, graduada de nivel primaria, agradeció al DIF Saltillo y al IEEA por darles la oportunidad de poder cursar este nivel educativo y con ello mejorar su nivel académico.

Mariana Jiménez Ayala, joven de Corazones Voluntarios dio su testimonio de participación en el acompañamiento a las y los adultos mayores.