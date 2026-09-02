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Coahuila

Luly López Naranjo entrega apoyos a personas con discapacidad en Saltillo

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezó la entrega de apoyos económicos.

Por Staff / La Voz - 02 septiembre, 2026 - 05:25 p.m.
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      Saltillo, Coah. - Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, encabezó la entrega de Apoyos de Corazón a personas con discapacidad para contribuir a mejorar su economía y bienestar.

      Se trata de la segunda entrega del año y se beneficiará a un total de mil 186 personas con discapacidad, que actualmente conforman el padrón de beneficiarios.

      "Estamos muy contentos de realizar esta entrega en el marco del Mes de Personas con Discapacidad; sabemos que este apoyo económico de mil 400 pesos es de gran ayuda para solventar sus gastos y con ello acceder a una mejor calidad de vida", refirió Luly López Naranjo.

      La presidenta honoraria destacó que las puertas del DIF Saltillo siempre estarán abiertas para impulsar y apoyar con acciones, programas y políticas públicas a las personas con discapacidad, con el respaldo del alcalde Javier Díaz González.

      Recordó que recientemente Saltillo recibió el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales de Alcaldes de México, por el Programa Ponte las Pilas, en el que se capacita a personas con discapacidad para obtener un empleo o iniciar su propio emprendimiento.

      Asimismo, se recibió la Medalla "Gilberto Rincón Gallardo-Teletón 2025", por la implementación sostenible de políticas públicas de inclusión en sus ejes transversales.

      "Desde el DIF Saltillo seguiremos promoviendo acciones para beneficiar de manera directa a las personas con discapacidad, impulsando la inclusión y generando oportunidades para mejorar su calidad de vida", señaló Luly López Naranjo.

      Durante la entrega de los Apoyos de Corazón estuvieron presentes Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; y Karla Daniela Ramos Macías, regidora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables e Igualdad.

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